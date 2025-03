Inter aproveita vacilos do Fluminense e vence mais uma no Brasileirão Sub-20

O Internacional venceu mais uma partida do Campeonato Brasileiro Sub-20. Nesta quarta-feira (19), o Colorado venceu o Fluminense por 3 a 1, pela segunda rodada da competição, na Morada dos Quero-Queros. Assim, o clube se manteve com 100% de aproveitamento no torneio. Allex, Marlon e Diego Coser marcaram para o Celeiro de Ases. Kelwin fez o único para o Tricolor, que perdeu dois pênaltis na partida.

Allex abriu o placar logo no minuto inicial de bola rolando, em Porto Alegre. Aos 12, os Moleques de Xerém tiveram um pênalti a favor. Isaque chutou para defesa de Diego, mas Kelwin aproveitou o rebote e empatou o jogo.

Poucos minutos depois, uma nova penalidade para o Fluminense. Fabinho foi para a bola desta vez, mas Diego defendeu novamente, e não houve rebote. Isto deu ânimo para os adversários. Marlon Yan não demorou muito tempo para marcar o segundo. Na etapa final, o Inter segurou os tricolores e ainda ampliou com o atacante Diego Coser, decretando o placar de 3 a 1 para o time anfitrião.

Os guris do Inter seguraram o resultado até o final e conquistaram mais três pontos, somando seis na tabela de classificação da competição de base. Já o Fluminense segue com três pontos, ganhos na vitória contra o Atlético, na rodada de abertura.

Próximos jogos de Inter e Fluminense

A equipe do Inter sub-20 voltará a campo na próxima metade de semana. Na quarta-feira (26), a equipe de Renan Brito visitará o Palmeiras, às 16h, na Arena Barueri, na cidade de Barueri (SP), pela terceira rodada do Brasileiro Sub-20. Do outro lado, a equipe comandada pelo técnico Rômulo Rodriguez volta a campo neste domingo (23/03), quando enfrenta o Sampaio Corrêa, às 15h, no Estádio Lourival Gomes, pela segunda rodada da Copa Rio Sub-20.

