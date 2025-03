Presidente do Santos tem expectativa ‘positiva’ para renovar com Neymar

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, acredita ser “muito positiva” a expectativa para renovação do contrato de Neymar até a Copa do Mundo de 2026. O camisa 10 santista, contratado em 31 de janeiro, tem vínculo inicialmente válido até 30 de junho. O mandatário, porém, tem esperança pela continuidade dele na Vila Belmiro.

“O balanço dos primeiros meses [com Neymar] foi muito positivo. Montamos um projeto importante de adaptação e crescimento para o Neymar dentro e fora dos gramados. Em campo, para que ele consiga evoluir e crescer tecnicamente, que é o que vem acontecendo. Fora dos gramados, estamos alcançando resultados em temos de parceiros, empresas, aumentando o nosso volume de receita. Com isso, acredito que a expectativa seja muito positiva para que possamos estender esse contrato até a Copa do Mundo do ano que vem”, disse ao ‘InfoMoney’.

Marcelo Teixeira destacou que, com a volta de Neymar, o Santos reconquistou a autoestima. Com ele, o clube ganhou foco em assuntos fora do Brasil.

“Ao voltar, o Santos reconquista a autoestima e devolve alegria ao torcedor que estava amargurado, triste, aborrecido e sem tantas esperanças. É um divisor de águas que faz com que o Santos se recoloque no mercado esportivo e atraia investidores e novos torcedores”, reforçou.

Atualmente, Neymar se recupera de um desconforto muscular na coxa. O meia ficou de fora da disputa da semifinal do Campeonato Paulista e também foi cortado da Seleção Brasileira para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo. No entanto, o camisa 10 acredita que pode recuperar seu espaço no Brasil ao jogar no futebol brasileiro.

