São Paulo leva gol no fim e fica no empate com o Atlético-GO pelo Brasileirão sub-20

O São Paulo perdeu a chance de emplacar a segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro sub-20. Nesta quarta-feira (19), o Tricolor levou um gol no fim e ficou no empate em 1 a 1 com o Atlético-GO. O jogo foi disputado no estádio Marcelo Portugal Gouveia, em Cotia, pela segunda rodada da competição. Paulo Sérgio abriu o placar para os paulistas, com Yuri deixando tudo igual.

Com o resultado, o São Paulo fica em terceiro, com quatro pontos conquistados. O Atlético-GO, por sua vez, pontua pela primeira e está na décima colocação. A liderança é do Cruzeiro, que venceu o Vasco nesta quarta-feira por 3 a 1 e tem 100% de aproveitamento.

Na próxima rodada, o Atlético-GO recebe o Bragantino às 15h (de Brasília) de quarta-feira (26), no Sesi Multiparque. Já o São Paulo encara o Santos, às 17h15, de quinta (27), também no estádio Marcelo Portugal Gouveia.

O Tricolor abriu o placar já aos 13 do segundo tempo. Paulo Sérgio recebeu ótimo passe e saiu na cara do goleiro para marcar. No entanto, aos 45, Yuri desviou dentro da área para empatar para os goianos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.