Após Riquelme, Isaque também vira preocupação no Fluminense

Isaque passará por exames no Fluminense para saber a gravidade da lesão - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

O meia Isaque, do Fluminense, deixou o jogo desta quarta-feira (19) contra o Inter com dores em um dos joelhos e passará por exames. A partida, válida pelo Brasileirão sub-20, terminou em vitória colorada por 3 a 1.

Assim, segundo o “ge”, o meia de 18 anos passará por exames na quinta-feira (20) para saber a gravidade da possível lesão. Ela se deu em dividida durante o duelo contra o Inter. Ao sair de campo, logo recebeu tratamento com gelo, sendo imobilizado no joelho, apesar de conseguir caminhar na saída do estádio.

LEIA MAIS: Dois adversários do Fluminense não poderão utilizar seus estádios na Sul-Americana

A notícia vem em má hora. Afinal, o também jovem Riquelme teve lesão constatada no joelho esquerdo nesta quarta. Isaque, que vinha treinando com o time profissional, “desceu” para poder reforçar a equipe no compromisso pelo Brasileirão sub-20, onde o Fluminense aparece na oitava posição.

Assim como Riquelme, o jogador venceu o Brasileirão e a Copa do Brasil sub-17 em 2024, sendo uma das principais joias de Xerém. Isaque, que estreou profissionalmente no ano passado (uma partida) atuou em sete jogos na atual temporada pelo time principal. Ele, porém, ainda não se envolveu diretamente em gols da equipe.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.