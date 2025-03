Scarpa comenta chegada de William Bigode ao América: ‘Importante estar por perto’

O meia Gustavo Scarpa é um dos principais nomes do Atlético em Minas Gerais. No entanto, além das disputas dentro de campo, ele também está atento à chegada de um novo reforço ao América: o atacante William Bigode. De parceiros no Palmeiras a uma disputa judicial, Scarpa falou sobre a contratação do Coelho.

“É importante estar mais perto, porque quero que esse caso se resolva logo. O que posso fazer? Ele escolheu esse caminho, vai ter que arcar com as consequências, mas não guardo rancor. Só quero o que é meu e está tudo certo”, afirmou Scarpa.

Gustavo Scarpa e Mayke alegam ter perdido cerca de R$ 10,4 milhões em investimentos em criptomoedas. Eles acusam a empresa ligada a Bigode, além da Xland Holding Ltda, de envolvimento no caso. O advogado de Scarpa, Carlos Henrique de Oliveira Pereira, considera que os áudios revelados comprovam a relação de cliente do meia do Atlético com a empresa de William.

“O Mayke já ganhou o caso dele em primeira instância. O meu processo ainda está mais devagar, mas espero que as coisas avancem para que tudo se resolva o mais rápido possível, e eu tenho certeza de que o desfecho será positivo para mim”, acrescentou Gustavo Scarpa.

