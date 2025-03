Payet, do Vasco, tem relacionamento extraconjugal há sete meses, afirma jornalista

O craque francês Dimitri Payet, do Vasco, casado há 18 anos, mantém um relacionamento extraconjugal com a advogada Larissa Ferrari, conforme divulgado inicialmente pelo jornalista Léo Dias.

Segundo o portal de Léo Dias, a amante enviou provas e revelou detalhes do romance, que teria começado em setembro do ano passado.

Larissa Ferrari afirmou que conheceu o jogador por meio das redes sociais, com um “perfil fake” que Payet usava na época. Ela estava casada, mas retribuiu o interesse de Payet nas redes, já que passava por dificuldades em seu relacionamento.

“Sou vascaína desde criança, embora seja catarinense. Acompanho futebol desde 2008. Eu estava casada, fiquei sete anos casada, mas quase não me envolvia com futebol. No ano passado, tive problemas no meu antigo relacionamento e comecei a me envolver mais com o futebol, especialmente no Instagram. Foi aí que ele me chamou pelo perfil fake, que ele não usa mais, e pegou meu contato”, explicou ao “Portal Léo Dias”.

Após se separar do marido, Larissa passou a morar praticamente no Rio de Janeiro. A esposa de Payet, no entanto, não se mudou para o Brasil, o que fez o relacionamento entre o jogador e Ferrari se intensificar.

“Como eu tinha saído de um relacionamento ruim e ele ficava muito sozinho no Rio, nos envolvemos muito. Acho que a situação seria diferente se ele estivesse morando na França. Eu viajava com frequência, passava muitos dias no Rio, na casa dele, e acabamos criando um vínculo forte”, contou Larissa.

Sem futuro

Apesar da intensidade do relacionamento, ele começou a enfrentar dificuldades e desentendimentos. Embora ainda existam idas e vindas, Ferrari acredita que o romance não tem futuro.

“Neste momento, não adianta eu olhar para tudo isso apenas com paixão ou amor, porque isso também acaba me prejudicando emocionalmente”, afirmou.

Segundo o relato de Larissa ao jornalista Léo Dias, a última briga do casal ocorreu na sexta-feira (14), quando ela teve uma “crise de ansiedade”.

“Eu viajei e voltei para o Rio, e ele literalmente ‘ignorou’ a minha presença. Estava bravo comigo, não queria me ver, e eu acabei ficando sozinha. Eu moro a 1.500 km de lá (Rio de Janeiro), e percebi que não dava para continuar com esse relacionamento, mesmo gostando muito dele”, desabafou.

