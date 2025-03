Sem Hulk, Atlético se reapresenta com foco no Campeonato Brasileiro

Após conquistar o título do Campeonato Mineiro no último fim de semana, os jogadores do Atlético se reapresentaram nesta quarta-feira, na Cidade do Galo.

O principal destaque do dia foi a ausência de Hulk nas atividades no campo. O camisa 7 seguiu realizando trabalhos internos e fisioterapia, ainda em processo de recuperação de uma lesão na coxa direita.

É importante lembrar que Hulk participou do jogo contra o América no último fim de semana. No entanto, ainda necessita de cuidados para se recuperar completamente da lesão que o afastou das atividades normais por várias semanas.

Outra novidade foi a liberação do atacante Palacios. Após se recuperar totalmente de uma lesão, o jogador treinou normalmente com o restante do grupo. Vale destacar que Palacios quase foi negociado com o Vasco, mas a diretoria atleticana optou por mantê-lo no elenco após a transferência de Alisson para o futebol ucraniano.

O Atlético volta a campo no dia 29 de março, contra o Grêmio, às 18h30 (de Brasília), em Porto Alegre, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

