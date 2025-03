João Paulo Sampaio comemora dez anos de Palmeiras: ‘Me faz muito bem’

João Paulo Sampaio foi surpreendido com homenagem da esposa e do seu pai - (crédito: Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

Um dos principais nomes internos do Palmeiras completou dez anos de casa. Nesta quarta-feira (19), o coordenador das categorias de base, João Paulo Sampaio, recebeu uma homenagem da diretoria do clube pela década de serviços junto ao Alviverde.

Desde que chegou no Palmeiras, Sampaio trabalhou com uma geração que rendeu mais de R$ 1 bilhão aos cofres do clube. Entre os jogadores estão o zagueiro Vitor Reis, o volante Danilo, o meia Luis Guilherme, e os atacante Endrick e Estêvão. Além disso, conquistou duas vezes a Copinha, três vezes o Brasileirão Sub-20, duas vezes o Brasileirão Sub-17, duas vezes a Copa do Brasil Sub-20 e quatro vezes a Copa do Brasil Sub-17.

Surpresa na homenagem

Sampaio recebeu uma homenagem emocionante do clube. A presidente Leila Pereira e o treinador Abel Ferreira entregaram uma placa comemorativa pela marca. Depois disso, sua esposa apareceu de surpresa com uma camisa personalizada. Para fechar, o pai do coordenador também participou, cantando a música “Caminhos do Coração”, de Gonzaguinha.

“Não esperava, de maneira nenhuma. Sabia que a presidente faria uma homenagem, mas em nenhum momento imaginei que teria meu pai e minha esposa aqui. Muito feliz e emocionado, dez anos são para poucos, e ainda em um cargo de muita responsabilidade. Tenho essa fome diária e sei o que me faz bem, e o Palmeiras me faz muito bem, a base me faz muito bem. Alguns dos meninos que hoje estão no profissional, conheci com 11 anos, pude vê-los se transformando em homens. Eu falo que já encontrei meu ‘nirvana’, cheguei aonde queria chegar, minha fome diária é encontrar as pessoas que gosto e fazer o que gosto, mas sempre sendo chato, cobrando. O clube nos dá essa estrutura e reconhecimento, por isso que a gente nunca pode baixar essa fome e deixar de ser protagonista”, declarou Sampaio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.