Bahia e Ceará vencem na Copa do Nordeste e movimentam G4

Pela sexta rodada da Copa do Nordeste, Bahia e Ceará venceram seus respectivos confrontos nesta quarta-feira (19). O Tricolor venceu o CSA por 2 a 1, no Estádio Rei Pelé, enquanto o Vozão bateu o Juazeirense por 2 a 0, na Arena Castelão.

Com os resultados, as equipes subiram posições no Grupo B do torneio regional. Com os mesmos 10 pontos, o Bahia subiu para a primeira colocação da tabela. Por outro lado, o Ceará avançou para o terceiro lugar.

CSA 1×2 Bahia

Os visitantes começaram pressionando na partida e, antes dos 15 minutos, colocou uma bola no travessão, com Kayky, e abriu o placar com Iago. No lance do gol, Kayky cruzou rasteiro e o lateral-esquerdo apareceu livre na segunda trave para completar. O segundo gol do Tricolor de Aço saiu aos 24, com Erick. Dessa vez, Iago cruzou na área do adversário, e o meia finalizou de primeira para balançar as redes.

Os donos da casa não conseguiram assustar na primeira parte, porém, no segundo tempo, voltou melhor. Assustou aos 18 minutos, com finalização de Igor Bahia no cantinho para grande defesa de Ronaldo. Logo depois, aos 20, chegou novamente e, após chute rasteiro de Guilherme Cachoeira, o goleiro tricolor evitou o gol com a ponta dos dedos.

O mandante, enfim, diminuiu a vantagem aos 23, após marcação de pênalti. Brayann foi para a cobrança, deslocou o goleiro e marcou o único gol do CSA na partida. O Azulão era líder e, com a derrota, caiu para a segunda posição.

Ceará 2×0 Juazeirense

O Ceará dominou as ações na primeira etapa, criando diversas oportunidades e acumulando 12 finalizações, enquanto a Juazeirense teve apenas uma tentativa ao gol. Porém, o Vozão não conseguiu abrir o placar.

Já na segunda etapa, o time mandante voltou mais eficiente. Assim, logo aos cinco minutos, abriu o placar com Galeano. Logo após cobrança de escanteio, o atacante subiu mais alto que a defesa para balançar as redes. O Alvinergro seguiu na pressão e, após outras duas grandes chances, marcou o segundo tento aos 39, novamente com Galeano. Dessa vez, o atacante driblou adversário para marcar um belo gol.

