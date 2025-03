Gabigol tem data marcada para julgamento de recurso por doping

Agora no Cruzeiro, Gabigol terá que lidar com problemas do seu passado. O Cas (Corte arbitral do esporte) marcou o julgamento do recurso do atacante quanto ao caso de doping. A audiência acontecerá no dias 03 e 04 abril, na Suíça.

O jogador busca anular a condenação da primeira instância, que condenou o atacante à dois anos de punição. Caso seu recurso seja recusado, Gabigol terá que cumprir o resto da punição, que vai até o final do mês abril.

Gabigol recebeu a condenação em março do ano passado, com a suspensão contando a partir de abril de 2023. Desde então, o atacante vem atuando por meio de um efeito suspensivo obtido no Cas, um mês depois da decisão.

Na segunda parte do julgamento, a Corte destinará três árbitros para avaliar o recurso do atacante.

Entenda o caso

No dia 8 de abril de 2023, Gabigol foi acusado de dificultar a realização do exame. Ele tentou esconder a genitália na hora de urinar no pote para o exame antidoping. Assim, ao urinar escondido, sem o fiscal conseguir visualizar o teste, o jogador abriu brecha para enquadrá-lo no artigo.

Além da demora para realizar o teste e não cumprir ordens, tratou a equipe da coleta com desrespeito. Em resumo, o jogador pegou o vaso coletor sem avisar ninguém e foi na direção do banheiro. Ao ver que o oficial estava lhe seguindo, se irritou. Posteriormente, entregou o vaso descoberto, ou seja, desrespeitando mais uma ordem.

