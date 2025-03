Brasília demonstra estar ‘saturada’ com Seleção, que não deixou cidade sentir saudades

Brasília se tornou um palco frequente da Seleção Brasileira nos últimos anos. Afinal, esta é a segunda vez que o Brasil vem jogar no Mané Garrincha em cinco meses. Os residentes na cidade estão divididos entre os ansiosos quem tem ingresso para ver a Canarinho e os que nem sabiam que os astros do futebol mundial estavam no Distrito Federal. Mas pouca comoção vem sendo encontrada até o momento.

Nos primeiros dias em Brasília, foram poucos os torcedores que estiveram no hotel para tentar um registro com os jogadores. Já no Bezerrão, onde a Seleção treinou duas vezes, a comoção veio apenas na segunda atividade, com muita euforia, mas sem uma quantidade massiva de adeptos.

Na véspera do jogo, o que mais despertou minha atenção foi a falta de interesse de alguns brasilienses. Motoristas de aplicativo não sabiam que o Brasil estaria na cidade, por exemplo. Alguns cambistas foram avistados no entorno do Mané Garrincha. Em conversa rápida, os vendedores disseram que está muito difícil de comercializar os ingressos pois poucos estão vindo procurar.

Em contrapartida, a CBF já anunciou que todos os 68 mil ingressos colocados a venda para a partida estão vendidos. Assim, vive-se a expectativa que Brasília seja pintada de verde e amarelo na quinta-feira (20/3). Muitos colombianos também vem sendo encontrados no Distrito Federal e confiantes para o embate.

Mas em uma conclusão final, é fato falar que Brasília parece estar saturada da Seleção. Ou que nem deu tempo de sentir saudade. Torcemos para que no Mané Garrincha, a torcida consiga fazer a diferença para a equipe de Dorival Júnior conquistar três pontos diante da Colômbia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.