Maringá cala a Ligga Arena, humilha o Athletico e se classifica para a final do Paranaense

Maringá eliminou Athletico e Coritiba para chegar na final do Paranaense

O Maringá está na final do Campeonato Paranaense! Na noite desta quarta-feira (19), o Dogão bateu o Athletico por 3 a 0, em plena Ligga Arena, e disputará a decisão do estadual pela quarta vez, sendo a segunda consecutiva, em busca do segundo título. Na decisão, o Tricolor encara o Operário.

A classificação faz com que o clube da Cidade Canção chegue à decisão eliminando a dupla Athletiba na campanha. Já o Athletico só entrará em campo novamente na estreia da Série B, contra o Paysandu, no dia 04 de abril, em Belém.

Desde o primeiro tempo, o Maringá esteve no controle da partida. Os visitantes pressionaram e tiveram mais oportunidades no campo de ataque, como Athletico tendo só duas oportunidades em toda etapa inicial. Já nos acréscimos, Maranhão subiu sozinho após cobrança de falta e cabeceou para abrir o placar na Arena.

Atrás no marcador, Barbieri mexeu no intervalo, tirando um zagueiro, Lucas Belezi, para a entrada de um ataque, Isaac. O Furacão até voltou melhor, mas não conseguiu criar grandes oportunidades. Depois de segurar a investida adversária, o Maringá voltou a atacar e obrigou Mycael a trabalhar duas vezes.

Na terceira, não deve jeito. O goleiro deu rebote na cabeça de Moraes, que marcou o segundo tempo. Ainda deu tempo do Maringá trabalhar bem a bola em contra-ataque e Rodrigo Soares fechou o marcador, para muito protesto da torcida do Athletico na Ligga Arena.

