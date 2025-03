Rede Globo promove evento com todas as frentes do futebol brasileiro

Na tarde desta quarta-feira (19), importantes figuras do futebol brasileiro se reuniram na sede da Globo, em São Paulo. Assim, representantes de clubes, CBF, federações, Libra e LFU, além de executivos do setor publicitário e de distribuição estiveram presentes, destacando a união das principais frentes do esporte no país.

“É um momento muito importante, da união cada vez maior do futebol brasileiro, buscando promover o desenvolvimento e o espetáculo. A Globo é uma parceira histórica do futebol, e a gente está celebrando os contratos com a Libra e a LFU. O futebol é uma paixão nacional e está na essência da Globo, temos uma conexão muito forte com o Brasil e suas expressões culturais. O futebol é o grande palco dessas expressões culturais e está ligado ao DNA da Globo”, afirmou Paulo Marinho, diretor-presidente da Globo, ao portal “ge”.

No evento, aliás, 41 clubes marcaram presença: Botafogo-SP, Atlético-GO, América-MG, Grêmio, Internacional, Chapecoense, Coritiba, Bragantino, Corinthians, Vasco, Brusque, Figueirense, Athletic, Juventude, Novorizontino, Amazonas, Volta Redonda, Londrina, Ceará, Ferroviária, São Paulo, Avaí, Ituano, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Santos, Paysandu, Ponte Preta, CRB, Criciúma, Athletico, CSA, Goiás, Cruzeiro, Bahia, Guarani, Fluminense, Atlético-MG, Botafogo e Sport.

“É um momento único. A Rede Globo, que vai fazer 100 anos, marca a história do futebol brasileiro. A Globo foi o grande patrocinador do futebol brasileiro, não só na qualidade de transmissão e dos profissionais, mas pelo investimento. Portanto, estar aqui hoje ao lado de 40 clubes do Brasil mostra o progresso do futebol como produto e da perspectiva de futuro. Estar com a Globo é estar com a qualidade e a eficiência. E é isso que esperamos dos clubes brasileiros”, disse o presidente do São Paulo, Julio Casares, representante da Libra.

Acordo da TV Globo para transmissão do Brasileirão

A Globo fechou um acordo com a Liga Forte União (LFU) para a transmissão dos jogos dos clubes do grupo no Brasileirão entre 2025 e 2029. Portanto, partidas em que Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport e Vasco forem mandantes estarão disponíveis nas diferentes plataformas da emissora.

Com esse acerto, os 11 times da LFU na Série A se somam aos nove clubes da Libra, que já haviam firmado um contrato semelhante com a Globo em março de 2024. O primeiro acordo garantiu a transmissão exclusiva das partidas como mandantes de Atlético-MG, Bahia, Bragantino, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vitória.

“Vejo com muita alegria neste momento os clubes unidos com a Globo, que é uma parceira histórica do futebol brasileiro. A gente está aqui celebrando, em harmonia com os clubes. É algo positivo para o bem do futebol”, comentou Marcelo Paz, presidente do Fortaleza e representante da LFU.

A combinação dos dois contratos garante à Globo o maior número de jogos do Brasileirão para os torcedores. Entre 2025 e 2029, os canais da empresa – TV Globo, Sportv e Premiere – exibirão nove das dez partidas de cada rodada do campeonato, sendo oito delas com exclusividade.

