Quem é que sobe? Confira as semifinais da Série A2 do Campeonato Paulista!

A Série A2 do Campeonato Paulista conheceu, nesta quarta-feira (19), os seus semifinalistas. Primavera, Capivariano, Ituano e Taubaté derrotaram seus adversários e agora são os candidatos para duas vagas na elite do estadual no ano que vem.

Duas classificações vieram na marca da cal. O Ituano conseguiu se recuperar da derrota por 2 a 0 na ida, para a Ferroviária, com um 3 a 1 no Novelli Júnior. O gol que igualou o placar agregado foi marcado por Erik, já nos acréscimos. Nas penalidades, vitória do clube de Itu por 3 a 2.

Na semifinal, o Ituano vai encarar o Capivariano. O Leão bateu o XV de Piracicaba por 2 a 1, dentro de casa, e igualou o marcador após perder 1 a 0 na ida. A curiosidade é que o Alvirrubro poderia ter garantido a vaga no tempo regulamentar, já que marcou o segundo gol aos 49 minutos do segundo tempo, com Vinicius Popó. Porém, o XV descontou aos 53 minutos de jogo. Entretanto, o Capi ficou com a vitória por 3 a 2 nos pênaltis.

Do outro lado da chave está o Primavera, que bateu o Santo André por 1 a 0, com gol de Lucas Douglas, e garantiu sua vaga. O clube de Indaiatuba vai encarar o Taubaté. O Burro levou a melhor no clássico do Vale do Paraíba contra o São José. Vitória por 1 a 0, com gol de Guthierres, logo no começo do jogo, após falha do goleiro. A Águia teve a chance de empatar, mas Douglas Baldini defendeu pênalti de Thiago Rubim.

A Federação Paulista de Futebol ainda vai definir as datas das semifinais. Capivariano e Primavera irão decidir o acesso em casa.

