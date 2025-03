Copa do NE: Sousa vence Fortaleza e entra no G4 do Grupo A

O Sousa recebeu o Fortaleza nesta quarta-feira, 19/3, no Marizão. O jogo valeu pela 6ª rodada (penúltima) da fase de grupos da Copa do Nordeste. E o time paraibano fez bonito: venceu por 2 a 1. Foi o primeiro triunfo da história da equipe diante do gigante cearense. Com o resultado, o Sousa foi a 6 pontos no Grupo A. Assim, entrou na zona de classificação (G4). O Fortaleza, com 9 pontos, está em terceiro. Luan Rodrigues marcou duas vezes para o Sousa. Dois belos gols para festa dos pouco mais de dois mil pagantes que vibraram com o time da casa. O Fortaleza marcou com Kervin.

Vale citar que agora os dois times voltam a focar nos seus estaduais. No domingo (dia 23), o Sousa enfrenta o Botafogo-PB pelo jogo de ida da final paraibana. No sábado, dia 22, o Fortaleza faz o jogo de volta da final do Cearense contra o Ceará. Mas como perdeu por 1 a 0 na ida, tem de devolver a derrota para tentar conquistar o caneco estadual.

Sousa domina o Fortaleza

O Sousa surpreendeu pelo bom futebol. Aproveitou que o Fortaleza, com reservas, estava displicente em campo. Com isso, dominou as ações nos primeiros minutos, quase sempre com avanços de Itam pela direita. Foi assim que o jogador construiu dois bons ataques. No melhor deles, cruzou para Jackson, na área, que chutou por cima do gol de Brenno. Aos 29, Iran achou Luan pela esquerda, e o atacante fez uma jogada de pura habilidade. Cortou da esquerda para o meio, na entrada da área, passou por dois marcadores e chutou a gol. A bola desviou no caminho e matou o goleiro do Fortaleza. O Sousa abria vantagem.

Mas o Fortaleza, mesmo deixando a desejar, conseguiu o empate três minutos depois. Kervin Andrade recebeu pela direita, na entrada da área, e chutou no canto de Bruno Fuso. O 1 a 1 foi o placar do primeiro tempo, em que o time da casa teve mais chances: 9 finalizações contra 5.

Equilíbrio no segundo tempo

O segundo tempo mostrou mais uma vez o Sousa muito bem taticamente. E, voltando a ficar na frente, aos 11 minutos, Luan Rodrigues cobrou uma falta pela esquerda, na entrada da área, e acertou o ângulo direito de Brenno.

O técnico Vojvoda começou a colocar alguns titulares, e o Fortaleza equilibrou o jogo. E quase empatou quando Moisés recebeu cara a cara com o goleiro, mas chutou para fora.

Aos 29 minutos, o juiz deu o segundo cartão amarelo a Wellisson, que assim foi expulso, deixando o Sousa com dez jogadores. Mas o curioso foi que, embora Wellisson estivesse na jogada, foi seu companheiro João Rafael quem fez a falta. Contudo, não adiantou a reclamação. O árbitro, sem VAR, não voltou atrás. Apesar de ficar com uma menos, o Sousa sustentou a vantagem, até o fim. Enfim, entrou de vez na briga por uma vaga na próxima fase.

Jogos da 6ª rodada da Copa do Nordeste

Terça-feira (18/3)

Náutico 1×0 América-RN

Quarta-feira (19/3)

CSA 1×2 Bahia

Confiança 2×0 Sampaio Corrêa

Ceará 2×0 Juazeirense

Sousa 2×1 Fortaleza

Vitória x Sport

