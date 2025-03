Brasil nunca perdeu para a Colômbia em solo brasileiro

O Brasil encara a Colômbia nesta quinta-feira (20/3), às 21h45, no estádio Mané Garrincha, pela 13° rodada das Eliminatórias da Copa. A Seleção Brasileira busca entregar um futebol mais convincente e com grande desempenho para o seu torcedor. Para isso, a Canarinho aposta na invencibilidade que tem contra os ”Cafeteiros” em casa.

Afinal, jogando em solo brasileiro, o Brasil nunca perdeu para a Colômbia na história. São 13 jogos ao todo, com 10 vitórias da Canarinho e três empates. Além disso, são 26 gols marcados para a Amarelinha e apenas sete pelos Cafeteiros. Neste histórico conta amistosos, jogos de Eliminatórias e também de Copa América.

Aliás, a última vez que as duas equipes se enfrentaram no Brasil, teve vitória brasileira. Jogando na Neo Química Arena, a Canarinho venceu por 1 a 0, com gol de Lucas Paquetá. A partida, inclusive, também foi pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, mas de 2022.

Neste retrospecto, também conta-se uma vitória pela Copa América de 2021. No Nilton Santos, a Colômbia chegou a sair na frente com um golaço de Luis Díaz, mas Roberto Firmino e Casemiro, este nos acréscimos, garantiram a vitória brasileira.

Como chega o Brasil para o duelo contra a Colômbia

Na quinta colocação da tabela das Eliminatórias, o Brasil pode terminar esta Data-Fifa na sétima colocação em caso de duas derrotas ou na segunda colocação, caso some dois triunfos. Afinal, a Canarinho terá Colômbia e Argentina, adversários diretos por uma vaga na Copa, em sequência. Assim, existe uma importância de mostrar um bom futebol e espantar os desempenhos ruins de jogos anteriores.

Para a partida, o técnico Dorival Júnior deve fazer apenas uma mudança no time em relação aos últimos jogos. Afinal, vendo a necessidade de ter um home de referência na área, o treinador deve abdicar do falso 9 e tirar Savinho do time titular. Assim, João Pedro deve começar a partida. Ele treinou no time titular nos treinos realizados em Brasília. A ideia é que os dois jogadores do Real Madrid (Rodrygo e Vini Jr) se aproximem do centroavante no 4-4-2 desenhado, dando espaço para os laterais.

