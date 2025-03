Manipulação de Jogos: CPI das Apostas aprova investigação de tio de Lucas Paquetá

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas aprovou na quarta-feira (19) o relatório final que pede o indiciamento de Bruno Tolentino. O tio de Lucas Paquetá, do West Ham, é investigado sob suspeita de envolvimento em um esquema de fraude de resultados no futebol.

O documento que tem o senador Romário como relator também propôs o indiciamento de William Pereira Rogatto, conhecido como ‘Rei do Rebaixamento’. Detido pela Interpol, o empresário está preso em Dubai, nos Emirados Árabes, desde 8 de novembro de 2024.

“Aqueles que têm que pagar pelos seus erros, pelos seus atos em relação à corrupção… Então, com certeza espero que os órgãos competentes façam com que essas pessoas realmente paguem por isso”, disse o senador Romário à AFP após aprovação de seu relatório em votação.

A votação ocorreu em sessão na última quarta-feira (19), e seis dos sete senadores presentes votaram de forma favorável à investigação de Tolentino. Assim, a Polícia Federal e o Ministério Público passarão a examinar provas que comprovem – ou não – benfícios de Bruno aos cartões amarelos premeditados contra seu sobrinho e o atacante Luiz Henrique, ex-jogador do Botafogo.

O indiciamento citado primeiramente pelo ‘O Globo’ ocorre paralelamente ao julgamento de Lucas Paquetá, na Europa. Denunciado em maio do ano passado, o jogador do West Ham corre risco de banimento do futebol, visto que este é o desejo da Federação Inglesa de Futebol (FA) – ao menos de acordo com veículos da imprensa local.

Envolvimento da família de Paquetá

Bruno Tolentino ficou em silêncio ao ser convocado pela Comissão Parlamentar no ano passado, já sob acusação pelo crime de dar ou prometer vantagem para alterar o resultado de uma competição esportiva. A pena para este caso pode variar de dois a seis anos de prisão em caso de condenação.

Segundo o portal “UOL”, ele fez transações bancárias no valor de R$ 40 mil a Luiz Henrique por apostas combinadas. Ele investiu dinheiro nos cartões amarelos do ex-Botafogo, à época no Real Bétis, da Espanha, e de Lucas Paquetá, do West Ham, em jogos do Campeonato Espanhol e do Campeonato Inglês, respectivamente.

A investigação também apontou que o esquema envolvia familiares de Lucas Paquetá, incluindo seu irmão Matheus Tolentino Coelho de Lima. Ele, aliás, recebeu R$ 65 mil em dez transações suspeitas. Assim, o meia do West Ham, também sofre investigação na Inglaterra por supostamente ter se envolvido com manipulação de partidas na Premier League. O ex-jogador do Botafogo, aliás, não responde a nenhum processo na Europa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.