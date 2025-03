Corinthians fará melhorias no gramado de Itaquera até a final contra o Palmeiras

O Corinthians fará ajustes no gramado da Neo Química Arena até a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, marcada para o dia 27. O campo já foi considerado um dos melhores do Brasil, inclusive pelo técnico Abel Ferreira, mas tem recentemente sido alvo de críticas. Assim, na primeira semana de folga, os funcionários realizam ajustes na casa do Timão.

Aliás, a recuperação do gramado busca proporcionar melhores condições aos jogadores e garantir que a bola role sem problemas. O trabalho envolve a descompactação do solo, adubação e semeadura da grama. O Corinthians fará essas melhorias visando a decisão do estadual, na qual precisa somente de um empate para conquistar o título. O time venceu o primeiro jogo no Allianz Parque por 1 a 0, com gol do atacante Yuri Alberto.

Contudo, a expectativa do clube é que o gramado atinja um nível próximo da qualidade já elogiada até pelos rivais. No entanto, André Amaral, diretor de operações da World Sports, empresa responsável pela manutenção do campo, evitou garantir que estará 100% para a final.

Corinthians invicto em Itaquera

“Isso não consigo prever, mas o trabalho está sendo intenso para chegar da melhor forma”, comentou o profissional, formado em Engenharia Agronômica pela ESALQ/USP e possui mestrado em Irrigação e Drenagem pela UNESP, em entrevista ao ge.

Na atual temporada, o Corinthians já disputou 10 partidas em sua casa, com nove vitórias e um empate, contra o Guarani, pelo Campeonato Paulista. Invicto na Arena, o time confia nesse retrospecto para conquistar o título.

