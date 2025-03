Grupo Pachuca admite sofrer baixa no Mundial de Clubes, e Flamengo pode ser afetado

O Flamengo monitora atentamente as investigações de dois dos três clubes mexicanos do Super Mundial de Clubes. Isso porque León, da chave do Rubro-Negro, e Pachuca pertencem aos mesmos donos e podem sofrer sanções da Fifa – como exclusão – nos próximos dias. Sendo assim, os cariocas podem ter um novo adversário na fase de grupos do torneio.

Pachuca e León alegam administrações independentes à Fifa, apesar de pertencerem ao Grupo Pachuca – gerenciado por Jesús Martínez Patiño. O conglomerado, contudo, admite perder um de seus representantes ainda que mantenha otimismo quanto à decisão final. A entidade máxima do futebol deve bater o martelo sobre o caso nos próximos dias.

Segundo regulamento, “nenhuma pessoa física ou jurídica pode controlar ou exercer influência sobre mais de um clube participante da competição”. A regra interfere diretamente na presença dos times no torneio e pode impactar no Grupo D, que tem o Flamengo como cabeça de chave. O Pachuca, por sua vez, faz parte do Grupo H com Al Hilal, da Arábia Saudita, Red Bull Salzburg, da Áustria, e Real Madrid, da Espanha.

Mexicanos se manifestam

Tanto Pachuca quanto León mantém o otimismo pela permanência no Super Mundial de Clubes haja vista que não receberam qualquer notificação da Fifa ou da CAS.

“Em relação as informações disseminadas por vários veículos de comunicação, desejamos afirmar que nao recebemos nenhuma notificação da FIFA ou do Tribunal Arbitral do Esporte ou de qualquer outra organização acerca de nossa participação na Copa do Mundo de Clubes de 2025. Queremos assegurar nossos torcedores que atendemos a todos os requisitos e enviamos a documentação necessária para as autoridades competentes”, escreveu o Pachuca.

Já o León, adversário dos cariocas, seguem normalmente o planejamento. “Continuamos nossos preparativos para a Copa do Mundo de Clubes como fizemos desde o primeiro dia em que garantimos nosso lugar neste torneio,” destacou.