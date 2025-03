Riquelme tem lesão semelhante às de Alexsander e André na época de Fluminense

O Fluminense tem um problema para as estreias no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana. Trata-se de Riquelme, que sofreu uma entorse no joelho esquerdo na última terça-feira (18) e ficará pelo menos dois meses sem poder atuar pelo clube. Assim, os exames apontaram uma lesão de grau 2 no ligamento colateral medial no jovem atleta, que não passará por cirurgia.

Dessa forma, o problema é o mesmo que Alexsander, que está no Al-Ahli, e André, atualmente no Wolverhampton, sofreram quando ainda atuavam pelo Tricolor. O caso do jovem, de 18 anos, deve variar entre dois a três meses de recuperação.

Vale lembrar que Alexsander teve uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo em maio de 2023, durante uma vitória sobre o Cruzeiro, no Mineirão. Na época, ele não passou por uma intervenção cirúrgica e teve um tratamento mais conservador.

O jogador tinha previsão de ficar cerca de um mês e meio sem atuar, entretanto sofreu um novo problema quando estava em fase final de recuperação. Foi uma lesão na coxa direita, durante um treino no CT Carlos Castilho, considerada como grau 3, que o afastou por 101 dias dos gramados.

André, por sua vez, também teve uma lesão na região, no empate com o Cerro Porteño, pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores, no ano seguinte. O diagnóstico foi no ligamento colateral medial do joelho direito, que deixou o volante longe dos campos por 70 dias.

