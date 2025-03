Maxi Dominguez recebe sondagens da MLS e pode deixar o Vasco

O meia Maxi Dominguez pode deixar o Vasco. Através de seus agentes, o suíço recebeu sondagens do futebol dos Estados Unidos e a permanência do jogador está em cheque no Cruz-Maltino.

O técnico Fábio Carille, segundo informações do canal “Atenção, Vascaínos” da última quarta-feira (19), deseja seguir com Maxi. Com pouco espaço no elenco, porém, existe a possibilidade do suíço fazer as malas para deixar o Rio de Janeiro.

O calor na capital carioca, aliás, afetou diretamente o meia. Afinal, Maxi Dominguez encontrou dificuldade em se adaptar às altas temperaturas deste início de ano, ficando fora, inclusive, da relação de alguns jogos por conta do físico.

Contratado na janela de meio de ano em 2024, o suíço de 29 anos participou de apenas 14 partidas, com um gol e uma assistência no período. Maxi é considerado polivalente, já que pode atuar tanto como ponta direita, como um meia mais ofensivo. Carille, porém, o enxerga como um segundo homem de meio-campo, função que o atleta também desempenha.

Na atual temporada, Maxi tem 252 minutos (em seis partidas), sendo apenas o 22º jogador com mais tempo em campo. Sua última partida já faz mais de mês: foi em 10 de fevereiro, em empate por 0 a 0 com o Sampaio Corrêa, pela nona rodada da Taça Guanabara. Caso ele saia do Vasco, o número de estrangeiros do elenco cairia para dez – o limite para relacionados é de nove.

