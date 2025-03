Fábio Carille revela se precisa de mais reforços no Vasco

Após oito reforços contratados pelo Vasco, o técnico Fábio Carille revelou que não vê mais necessidade de contratações para o elenco. O próprio, em entrevista divulgada pelo “ge” nesta quinta-feira (20), afirmou que não devem chegar mais reforços até a janela do meio de ano.

“Agora, não vejo (necessidade de reforços), a não ser que seja muito pontual, que o clube entenda que precise fazer. Nesse início, até a janela do meio do ano, acredito que não chegue mais ninguém. Eu tenho que trazer a responsabilidade para mim”, disse.

Para Carille, o elenco atual pode entregar bons resultados. Ele cita o período entre jogos que o clube vive. Depois da eliminação do Carioca pelo Flamengo, o time só volta a campo 22 dias depois, contra o Santos (seu ex-clube), pela estreia no Brasileirão. Será no sábado (30), em São Januário.

“Dá para fazermos um bom trabalho com o que temos hoje, ainda mais com esse tempo de treinamento que estamos tendo”, avaliou.

Contratações recentes do Vasco

O técnico, inclusive, citou as últimas contratações do clube. Afinal, após longas novelas, o Vasco conseguiu acertar com três jogadores de frente para reforçar o ataque, um dos setores mais defasados quando de sua chegada, em janeiro.

“Não é que não pedi (reforços). As perguntas eram sobre eu cobrar algo, e eu não podia cobrar algo que eu via a diretoria indo atrás, trabalhando tanto. São quatro ou cinco cabeças nas negociações: os dois clubes, empresários, família. Eu os via correndo atrás de reforços. Chegaram. Nuno (Moreira), (Benjamin) Garré, Loide (Augusto)… são jogadores de qualidade, que estão no processo de adaptação, principalmente de temperatura. Nós sabíamos da necessidade, eu não precisava cobrar porque via quanto eles trabalhavam para isso”, pontuou.

