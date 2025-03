Renato Paiva destaca dificuldade do grupo do Botafogo na Libertadores: ‘Muito respeito’

O técnico Renato Paiva concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (20), em dia de treino aberto no Espaço Lonier. O comandante afirmou que a chave do Botafogo na Libertadores é complicada. Atual campeão, o Alvinegro está no Grupo A com Estudiantes (Argentina), Universidad de Chile e Carabobo (Venezuela).

“Eu respeito todos, olho para o grupo como um grupo muito difícil, como olho para os outros grupos como grupos muito difíceis. Obviamente que há um escalonamento de equipes mais difíceis na teoria, mas, por exemplo, se fôssemos à teoria, o Boca Juniors estaria na Libertadores e não estaria o Alianza Lima. E aconteceu o contrário”, declarou o treinador português:

“Portanto, temos de ter muito cuidado, muito respeito e estar preparados para jogar contra todos da mesma forma. Não olhar as classificações, não olhar as nacionalidades, não olhar os escudos com quem vamos jogar. Se as pessoas pensam nisso do Botafogo, é só um desafio para o Botafogo chegar lá e provar exatamente o contrário. Mas é um grupo difícil, obviamente poderia ser mais difícil, mas quando tu olhas para uma competição como a Libertadores, vais encontrar facilidades onde? Não há”.

Renato Paiva foi anunciado pelo Botafogo no fim de fevereiro. Portanto, está há menos de um mês no clube. Dessa maneira, ele revelou que a equipe não terá mudanças radicais e, neste momento, o foco é “acrescentar coisas pontuais” ao time, campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024.

Elenco do Botafogo vive período grande de treinos com novo treinador

Eliminado do Campeonato Carioca ainda na fase de grupos e com derrotas nas decisões da Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil, o Botafogo vive período de treinos com o técnico, visando à estreia no Brasileirão diante do Palmeiras, no dia 30 de março.

“Eu sei o que trabalhamos, mas trabalhar em treino obviamente é diferente, nós queremos que o ‘transfer’ do treino seja direto para o jogo, e já no jogo com o Cruzeiro nós tivemos coisas muito interessantes daquilo que nós trazemos. Agora também é importante perceber que nós não trazemos aqui uma mudança radical, nenhum corte radical com o passado nem com o que estava feito”, afirmou o português, antes de completar:

“Há muita coisa bem feita e por isso é que aquelas duas taças estão aqui no clube. O que nós fizemos foi de fato perceber e entender o que estava bem feito, e acrescentar coisas pontuais com as quais nós acreditamos que pode ser um plus no jogo da equipe. Estamos muito satisfeitos com o que trabalhamos. Não há jogos amigáveis, não é para dar pancada, mas é para ganhar. Ganhar tudo que for possível”.

Renato Paiva destaca posicionamento de Igor Jesus

Na coletiva, Renato Paiva destacou qual deve ser o posicionamento de Igor Jesus no Botafogo.

“No sistema em que nós jogamos 4-3-3 ou 4-2-3-1, e isto é um ponto de partida. Não jogamos normalmente com dois ‘9’, portanto isso faz com que o 9 referência seja mais centralizado. Agora eu acho que o Igor não quis contar tudo, e ainda bem, demonstra que é um jovem inteligente e não quis contar tudo. Há zonas onde eles obviamente atuam de forma preferencial por causa das características deles”.

Novo reforço do Botafogo na temporada, Santiago Rodríguez chega com pompa de protagonista. Dessa maneira, Renato Paiva falou sobre o uruguaio.

“O treinador vai dar oportunidade a quem trabalhar bem e quem fizer as coisas que o treinador quer. Eu nisso sou muito exigente, ainda hoje o vídeo teve algo a ver com o jogo posicional e com os jogadores fora das posições, o que permite que o adversário esteja mais confortável a defender. O vídeo hoje foi exatamente sobre isso, então os jogadores têm que perceber e ter alguma paciência nesta questão dos posicionamentos quando não têm bola”, disse o comandante, que prosseguiu:

“Curiosamente, o Santi foi um dos jogadores em que nós fizemos essa observação, teve coisas muito boas no jogo e teve outras não tanto, o que é normal, mas a vida tem destas coisas. Eu quando estive no Bahia era o Santi e o Gregore, eram dois jogadores que estavam praticamente para ser contratados a nosso pedido e que acabaram por não vir, o Santi por outras questões, o Gregore que teve uma lesão grave. E o destino acaba por nos juntar aqui outra vez. Se eu pudesse responder sobre protagonista, eu gostaria que fossem todos, os 11 e os que entram. Para mim é a força do coletivo, é o coletivo que ganha”.

O Botafogo estreia no Brasileirão no domingo, dia 30 de março, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, às 16h (de Brasília).

