Athletico x Flamengo (Brasileirão Sub-20): onde assistir e escalações

Em fases distintas, Athletico e Flamengo se enfrentam nesta sexta-feira (21), às 15h, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, no CT Caju. O Furacão já fez sua estreia pela competição, mas perdeu de goleada para o Bragantino. Do outro lado, o Rubro-Negro carioca chega embalado após título da Libertadores Sub-20.

O Flamengo já conquistou o Brasileirão Sub-20 duas vezes, em 2019 e em 2023. Já o Athletico, contudo, foi vice em 2020, ficou em terceiro em 2024 e terminou em quarto lugar nos anos de 2017 e 2022.

Onde assistir

A partida entre Athletico e Flamengo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, aliás, terá a transmissão do Sportv (fechada).

Como chega o Athletico

O time de João Correia deve, novamente, entrar com força total. Não foi divulgado se há jogadores lesionados. Antes da goleada sofrida para o Bragantino na primeira rodada do Brasileirão Sub-20, a última partida do Athletico foi contra o Osasco ainda em janeiro pela Copa São Paulo. Na ocasião, a equipe perdeu por 1 a 0 e deu adeus à competição.

Como chega o Flamengo

A equipe comandada por Cléber dos Santos, aliás, não deve ter muitas mudanças em relação à que entrou em campo na final da Libertadores Sub-20. O elenco, afinal, não tem nenhum lesionado e deve estrear no Brasileiro Sub-20 com força máxima. Aliás, na primeira rodada, o Rubro-Negro não atuou pela competição, pois estava disputando a Libertadores Sub-20, da qual foi campeão sobre o Palmeiras, ao empatar em 1 a 1 no tempo regulamentar e vencer nos pênaltis por 3 a 2.

Campeão da Libertadores Sub-20, Cléber dos Santos tem situação indefinida no Flamengo. O clube, afinal, acertou com o português Nuno Campos para o comando técnico antes do início da competição da categoria. Ele, no entanto, deve seguir no clube.

ATHLETICO x FLAMENGO

2ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20

Data-Hora: 21/3/2025 (sexta-feira), às 15h (de Brasília)

Local: Centro de Treinamento do Caju, em Curitiba (PR)

Onde assistir: Sportv (fechada)

ATHLETICO: Matheus Soares; Fábio, Marcos André e Dayvisson; Riquelme, Guilherme Back, Lima e Stabelini; Lucas Amorim, Vitinho e Juliano Santini. Técnico: João Correia.

FLAMENGO: Furtado; Sales, Mata, Iago e Carbone; Felipe Teresa, Lúcio, Lucas e Alves; Guilherme Gomes e Shola. Técnico: Cléber dos Santos.

