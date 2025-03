Sem clube, Pogba treina com camisa do Flamengo

Paul Pogba treina com camisa do Flamengo - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

Sem clube, o volante Paul Pogba apareceu nesta quinta-feira (20) treinando com a camisa do Flamengo. O modelo da camisa utilizado pelo meia francês é de 2020 e tem um autógrafo de Zico. O jogador, aliás, já cumpriu suspensão de 18 meses por doping, mas ainda não encontrou um time.

“Tô aqui treinando, curtindo, com a camisa do Zico. Obrigado de novo, Zico! Estamos em Miami treinando, tentando ficar em forma o mais rápido possível. Mas vocês já conhecem a história”, afirmou Pogba.

É a segunda vez que Pogba aparece com uma camisa do Flamengo. Em 2023, quando ainda jogava pela Juventus, o atleta postou uma foto treinando com a mesma peça e uma bermuda da seleção francesa.

Em fevereiro de 2024, Pogba foi suspenso por quatro anos por testar positivo para metabólitos não endógenos de testosterona (DHEA). Porém, o o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) reduziu a pena para 18 meses por entender que ele não ingeriu a substância de forma intencional.

Pogba está vivendo em Miami e compartilha nas redes sociais a sua rotina de treinos para encontrar um novo clube. Com 32 anos recém-completados, o principal objetivo do jogador é voltar à seleção francesa para disputar a Copa do Mundo de 2026.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.