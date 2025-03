Flapress! FlamengoTV atinge números significativos na semana de lançamento

Em novo formato, a FlamengoTV inaugurou o programa Flapress na última segunda-feira (17) e já coleciona marcas expressivas logo na primeira semana. O programa semanal, apresentado por Daniela Boaventura, fala sobre as principais notícias do Flamengo.

No mesmo dia, a noite, a Flamengo TV também fez a transmissão do sorteio da Libertadores e da Sul-Americana pela Conmebol diretamente do Maracanã, no novo formato e estúdio da equipe e, claro, com os novos contratados da emissora.

Assim, foram 970 mil views e 127 mil likes na transmissão no Youtube. Além disso, foi a live com maior audiência no Brasil naquele período. A estreia mereceu uma publicação de João Guilherme, narrador que chegou para a FlamengoTV no mês passado. Ele enalteceu a equipe e afirmou que é só o começo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Guilherme Carvalho (@joaoguilherm)

Além disso, na noite desta quarta-feira (19), o programa Flapress conseguiu atingir uma marca impressionante no Youtube: foi o vídeo número 1 da categoria “em alta” na plataforma – dias após a estreia.

Daniela Boaventura abordou mais um Campeonato Carioca conquistado pelo Rubro-Negro, além do bicampeonato dos Garotos do Ninho na Libertadores sub-20, o sorteio da Libertadores da equipe principal e o lançamento da Flamengo TV.

Novo formato da FlamengoTV

Uma das mudanças já começa pelo nome. A refundação do canal no Youtube da ‘FlaTV’, agora leva o nome do clube – inspirado nas grandes potencias europeias. Entre as surpresas, talvez a de maior destaque imediato seja o formato das transmissões do Campeonato Brasileiro, com imagens, para o mercado internacional.

O Rubro-Negro deixou um espaço reservado para patrocinadores no modelo de exibição em tela, visando novos formatos de mídia. Um dos focos do investimento promovido pela gestão de Luiz Eduardo Baptista se concentra na ampliação da audiência e do volume de receitas, haverá, inclusive, uma gestão de dados nesta nova configuração. A meta a curto prazo do clube é alcançar ao menos dez milhões de torcedores no próximo mês.

Além disso, o canal conta um novo mochilink, responsável por viabilizar transmissões ao vivo de forma eficiente. Trata-se de um equipamento que permite exibições de conteúdos em tempo real por meio de redes 3G, 4G, Wi-Fi, Wi-Max e satélites, adquirido pelo clube através de novos parceiros – como a PowerMidia e Belink.

Importante frisar que a transmissão com imagens de jogos do Rubro-Negro só ocorrerão para o mercado internacional e em outra plataforma. Ou seja, não será através do Youtube do canal. Além do Brasileirão, o clube também exibirá partidas do feminino, da base e de outras modalidades.

Flapress: a ironia

A escolha do nome Flapress se baseia nos rivais cariocas da equipe: Botafogo, Fluminense e Vasco. De acordo com a torcida dos clubes, o Flamengo recebe maior e mais positiva cobertura da mídia, caracterizando quase um “complô midiático”. Dessa forma, a equipe do canal do Rubro-Negro aproveitou dessa ironia para nomear um dos programas semanais.

