Mauricio treina no Palmeiras e pode ser reforço contra o Corinthians

O Palmeiras pode ter a volta de Maurício para a grande final do Campeonato Paulista diante do Corinthians, na Neo Química Arena. Afinal, o jogador participou da primeira parte do treino desta quinta-feira (20) integrado ao elenco alviverde. Em seguida, o meia trabalhou separado sob supervisão do Núcleo de Saúde e Performance.

Dessa maneira, ele dá um passo importante para estar na decisão. O jogador vem desfalcando o Verdão por conta de uma cirurgia no ombro direito realizada em fevereiro. Até então, era o artilheiro da equipe ao lado de Estevão, com cinco gols. Agora, a expectativa no clube é que ele tenha condições de estar em campo na próxima quinta-feira (27).

O grupo do Palmeiras realizou um exercício de posse de bola, passes e marcação, seguido de enfrentamentos e duelos no último terço do campo. A comissão técnica ainda promoveu um trabalho de finalizações. Afinal, os jogadores alviverdes pecaram no primeiro jogo da final, quando chutou 19 bolas a gol contra três do Corinthians. No entanto, o Timão venceu por 1 a 0.

Nesta semana, o técnico Abel Ferreira não conta com seis jogadores nas atividades. Afinal, cinco deles estão com suas respectivas seleções na Data Fifa. São eles: Estevão (Brasil), Richard Ríos (Colômbia) e Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres (Uruguai). Por fim, Marcos Rocha tem lesão muscular e deve dar lugar a Mayke na decisão.

O Palmeiras precisa de uma vitória por dois gols de diferença para conquistar o título do Campeonato Paulista. Um triunfo por um de vantagem leva a final para os pênaltis.

A Verdão visita o Corinthians na Neo Química Arena na próxima quinta-feira, às 21h35 (de Brasília).

