Alex Telles acredita em volta por cima após mau início de ano do Botafogo

Um dos principais assuntos no futebol brasileiro neste ano foi o mau início do Botafogo, que conquistou Brasileirão e Libertadores na reta final de 2024. Afinal, o Glorioso perdeu a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e terminou apenas em nono no Carioca. Para Alex Telles, porém, cabe aos jogadores mudar a história.

O lateral-esquerdo concedeu entrevista nesta quinta-feira (20) após o treino, revelando suas expectativas para o resto da temporada.

“Começar o ano da forma como foi não é positivo para ninguém, nem para o clube, nem para nós atletas. Já falei em outras oportunidades que a responsabilidade dentro de campo a gente assume, porque damos a cara ali, jogamos e não fizemos o trabalho no nível que estávamos fazendo. Obviamente que as outras equipes vêm e querem ganhar do Botafogo porque é o atual campeão. Depois dessa parte ruim, vem a parte positiva, que é o tempo que a gente tem para trabalhar. Perdemos praticamente três títulos, as duas taças e o Carioca, mas temos títulos importantes pela frente e é o que a gente vai buscar, como a gente fez ano passado”, avaliou.

Telles cita conversa com técnico do Botafogo

Para Telles, aliás, a pressão é um “privilégio”. Ele citou, então, conversa com o técnico Renato Paiva, que fará sua estreia no dia 30, contra o Palmeiras, pela primeira rodada do Brasileirão.

“Essa pressão é na verdade um privilégio para a gente que conquistou esses títulos. Fizemos por merecer. O Renato (Paiva, treinador) nos disse no primeiro dia que chegou aqui, perguntou se tínhamos comprado ou se alguém tinha nos dado de presente os títulos, e falamos que não, foi com muita conquista, muito trabalho no dia a dia. Temos que fazer o mesmo para conquistar, essa pressão tem que ser algo bom, porque mostra o quão boa é a nossa equipe. Temos que subir a montanha de novo e, com certeza, buscar os troféus novamente”, encerrou.

