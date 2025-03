Presidente do Palmeiras é acusada por complô contra Alejandro Domínguez

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, também foi alvo de críticas de personagens do futebol uruguaio. Eduardo Ache, ex-vice-presidente do Nacional, do Uruguai, condenou as atitudes da mandatária. Em entrevista ao programa “Minuto 1”, na rádio “Carve Deportiva”, o cartola citou que Leila utiliza do preconceito racial para se vitimizar. Inclusive, acusa que há um complô contra o presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez.

“Que Leila Pereira não venha agir de forma santa e pura com a questão do racismo. Eles estão usando isso para atingir Domínguez. A única que não pode falar em racismo é a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Num ato de total cinismo, disseram que Endrick gostava de King Kong quando criança e escapou impune”, desaprovou Eduardo Ache.

Posteriormente, o ex-vice-presidente do Nacional fez uma ironia com a sugestão da mandatária do Alviverde em se desvincular da Conmebol e se filiar à Concacaf.

“O que a presidente do Palmeiras diz está alimentando a violência. Eu a responsabilizo se algo acontecer com qualquer torcedor do Nacional quando eles forem ao Brasil. Se os brasileiros querem ir para a Concacaf que se vão”, complemente Eduardo Ache.

Presidente se revoltou após caso de racismo com atacante do Palmeiras

Vale ressaltar que tal proposta levantada por Leila Pereira ocorreu depois dos consecutivos casos de racismo contra brasileiros. Mais recentemente, o episódio em que o atacante Luighi, do time sub-20 do Palmeiras, foi alvo de preconceito racial dos torcedores do Cerro Porteño causou a revolta da dirigente.

Clubes do Uruguai enviaram uma reclamação à Conmebol contra atitudes de brasileiros. As agremiações do país citam que junto dos argentinos e paraguaios são vítimas de abusos de instituições brasileiras. Há alegações feitas à entidade máxima do futebol sul-americano que sofrem com xenofobia e com excesso de violência da polícia.

Em entrevista à rádio uruguaia “Carve Deportiva”, o presidente do Peñarol, Ignacio Ruglio, entende que há um favorecimento aos brasileiros por parte da Conmebol. Além disso, o dirigente acredita que há um vitimismo pelos casos de racismo.

Ao mesmo tempo desse protesto contra o comportamento dos brasileiros, o mandatário do Peñarol conduz negociações para clubes uruguaios disputarem a próxima edição do Campeonato Gaúcho. A proposta, aliás, tem o apoio da AUF e de outras agremiações do país.

