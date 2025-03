Fluminense está perto de receber bônus por André; saiba

Vendido ao Wolverhampton (ING) na temporada 2024, o volante André ainda pode render dinheiro ao Fluminense. Afinal, além dos 22 milhões de euros (cerca de R$ 135,5 milhões na cotação da época) fixos, o contrato prevê outros 3 milhões de euros (R$ 18,5 milhões na cotação atual).

Tais gatilhos, segundo informações do “ge” desta quinta-feira (20), envolvem participação do jogador em pelo menos 70% dos jogos dos Wolves em três temporadas consecutivas – 1 milhão de euros por cada uma delas. Dessa forma, como o volante já atuou em 27 jogos, ele precisa de apenas mais quatro aparições para ativar a primeira cláusula.

Assim, caso isso ocorra, o Wolverhampton terá de pagar 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,1 milhões) ao Flu. Isso acontece porque o Wolverhampton só tem mais nove partidas na temporada (totalizando 43). Então, com André chegando a 31 jogos, ele superaria a meta, gerando mais lucro ao ex-clube. Lembrando que o volante foi a maior venda da história do Fluminense.

Vale citar, porém, que os Wolves correm risco de rebaixamento na Premier League. A equipe tem apenas 26 pontos e aparece na 17ª posição, uma acima do Z-3 inglês. O time abaixo (Ipswich Town), no entanto, tem somente 17 pontos – nove a menos que os Lobos. O Wolverhampton é treinado pelo português Vítor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo.

