Familiar de possível reforço do Flamengo dispara: ???Precisa de um período no Rio???

O Flamengo se mantém confiante para ter um desfecho positivo nas negociações pelo meio-campista Jorginho. O ítalo-brasileiro desembarcou no Rio de Janeiro, na última quarta-feira (19), para aproveitar alguns dias de folga durante a data Fifa. Com isso, o time da Gávea planeja estreitar laços.

Posteriormente, nesta quinta-feira (20), a irmã de Jorginho, Fernanda Frello, fez uma postagem simbólica em suas redes sociais.

“Você não está triste, você só precisa de uma temporada no Rio”, indica o vídeo que Fernanda compartilhou no Instagram.

Durante o período de recesso, Jorginho estará ao lado de sua noiva, Catherine Harding, que é irlandesa, e visita a cidade pela primeira vez. Inclusive, o volante levou sua companheira para curtir um show de pagode do Mumuzinho. O contato é considerado importante pelo jogador, já que funciona como uma avaliação. Afinal, seria um novo destino para a família, caso de acerto com o Rubro-Negro.

irmã do jorginho via stories “você não está triste, você só precisa de uma temporada no rio” pic.twitter.com/ASx2yfw2j9 — Planeta do Flamengo ???? (@fla_infos) March 20, 2025

Flamengo tenta convencer Jorginho e o Arsenal

O atleta terá que retornar à Inglaterra na próxima semana, quando o Arsenal dará início a preparação para os confrontos com o Real Madrid, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Os embates ocorrerão entre os dias 4 e 16 de abril.

O contrato do jogador com os Gunners expira em junho deste ano. Por isso, o Flamengo segue em conversas com o clube inglês para convencê-lo a liberar Jorginho no fim de maio, caso chegue a um acerto com o volante. O técnico Mikel Arteta tem avaliação positiva de Jorginho e deseja que ele amplie o seu vínculo.

Por outro lado, o time da Gávea se apoia na vontade do meio-campista de atuar no Brasil. Deste modo, tenta induzir o volante a rescindir o seu contrato ao fim de maio, quando encerra a temporada europeia. Caso tal cenário se concretize, poderia contar com o Jorginho para a disputa do Mundial de Clubes. O Flamengo tem até o dia 10 de junho para concluir esta negociação. O clube carioca passou a tentar a contratação do ítalo-brasileiro no início da primeira janela da temporada, mas com o fechamento período de negociações internacionais, houve a necessidade de estender as tratativas.

