Atlético faz consulta por destaque do Grêmio, mas se surpreende com valor pedido

O técnico Cuca, do Atlético, segue em busca de reforços para seu elenco e solicitou à diretoria novos nomes. Um dos alvos é o volante Mathías Villasanti, do Grêmio. No entanto, o alto valor pedido pelo jogador dificultou qualquer tentativa de negociação.

O portal “Goal” antecipou a informação. Durante o contato com a diretoria do clube gaúcho, a diretoria do Atlético recebe a informação de que o Grêmio exige 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 92 milhões, de acordo com a cotação atual). Diante desse valor, a diretoria considera a negociação inviável.

Embora o Atlético tenha interesse em contar com Villasanti, o clube não está disposto a investir uma quantia tão alta, especialmente levando em consideração que o jogador tem 28 anos, uma idade já considerada avançada para transações desse porte.

Villasanti teve grande destaque durante o período em que Renato Gaúcho era o técnico do Grêmio. No entanto, sob o comando de Gustavo Quinteros, o volante tem enfrentado críticas e dificuldades, tendo atuado em 12 partidas e registrado apenas uma assistência.

