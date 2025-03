Para evitar lesão, Cruzeiro tem desfalque de atacante no elenco

O técnico Leonardo Jardim continua sua rotina de treinamentos para preparar o Cruzeiro para os desafios do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. No entanto, nos últimos treinos, ele não pôde contar com o atacante Yannick Bolasie, que está sendo poupado para evitar o risco de lesão.

O treinador cruzeirense revelou o motivo da ausência de Bolasie. De acordo com ele, o jogador está sentindo incômodos no local onde passou por uma cirurgia há alguns anos.

“Em relação ao Bolasie, ele estava treinando normalmente conosco, mas começou a sentir uma inflamação no local de uma cirurgia que ele fez há alguns anos. Decidimos poupá-lo por uma semana para reduzir essa inflamação e, assim, quando ele voltar, estará sem dor e sem incômodos”, explicou Jardim.

Bolasie passou por uma cirurgia no joelho direito em 2016, quando jogava pelo Everton, da Inglaterra.

“Ele (Bolasie) começou com um incômodo leve, de nível 3, mas a dor foi aumentando, podendo chegar a nível 4 ou 5. Para evitar que isso se tornasse um problema maior, decidimos descansar o jogador. Acreditamos que nesta semana ele vai se recuperar e retomar os treinos normalmente”, completou Leonardo Jardim.

Com isso, o atacante está afastado dos treinamentos desde a última sexta-feira e tem se dedicado a atividades internas, sob a supervisão de fisioterapeutas. Por conta disso, ele não participou dos amistosos contra o Botafogo (empate por 3 a 3 no sábado) nem contra o Pouso Alegre (vitória por 3 a 2 na terça-feira).

Além disso, ele deve ser desfalque no próximo jogo-treino contra o Bragantino, que ocorrerá no próximo sábado (22), às 18h30 (horário de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.