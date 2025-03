Corinthians está próximo de renovar contrato com lateral

O Corinthians está próximo de acertar a renovação com um atleta importante de seu elenco. Titular na reta final da temporada passada, o lateral-esquerdo Matheus Bidu assinará um novo contrato com o Timão até o fim de 2027.

Pequenos detalhes e a assinatura separam o jogador e clube do Parque São Jorge de anunciarem a renovação do vínculo, segundo o “ge”. Dessa maneira, os principais termos do compromisso já foram fechados.

Matheus Bidu tem vínculo somente até o fim deste ano e, dessa forma, poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube em julho.

Nas últimas partidas, o técnico Ramón Díaz tem optado por Fabrizio Angileri como titular. O jogador foi o único reforço contratado pelo Corinthians na última janela de transferências.

O lateral está no Corinthians desde 2023 e já atuou em 84 partidas, com cinco gols anotados, dois deles na atual temporada. No Timão, o atleta disputa posição com Angileri e com Hugo.

