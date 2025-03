Brasileiros mostram otimismo com a Seleção, mesmo sem Neymar

O Brasil não vem de um grande momento nas Eliminatórias, mas nada que desanime o torcedor brasileiro para o duelo desta quinta (20/3). A Canarinho encara a Colômbia no Mané Garrincha, às 21h45, buscando uma vaga na próxima Copa do Mundo. E a torcida vem mostrando grande otimismo com a Seleção.

Como é o caso de Thiago Veiga, Afinal, o médico de 46 anos que veio de Goiânia para ver o jogo, acredita que a tradição deve falar mais alto na partida contra a Colômbia e não acredita que Neymar fará tanta falta. Além disso, ele ficou surpreso com a quantidade de colombianos em Brasília.

“Eu sou de Goiânia, a recepção aqui do brasileiro com o jogo está sendo ótima. Mas também tem bastante colombiano, esperava isso não. Que não haveria tantos colombianos. Fiquei surpreso. O Brasil é favorito, está jogando em casa, tem o peso da camisa, a tradição, mas não vem em um bom momento. Mas sempre que jogamos em casa, com a torcida empurrando, nós somos sempre favoritos. A ausência do Neymar não vai fazer falta. Temos que mostrar esse favoritismo.”, disse Thiago.

Já Henrique Barros veio ainda mais de longe, da cidade de São Paulo e pela primeira vez vai ver de perto a Seleção. E ele acredita num atropelo brasileiro, além de crer que o Brasil vai jogar melhor sem Neymar.

“Viemos de São Paulo para ver o jogo do Brasil. Primeira vez que saio assim para acompanhar a Seleção em outra cidade. Só estou vendo brasileiro com cara de vitória. Acredito que o Brasil ainda seja o favorito. Vamos pisar nos caras, mesmo sem o Neymar, não vai fazer falta”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.