Vitória monitora Marinho, do Fortaleza, e pode tentar contratação para 2025

O atacante Marinho, do Fortaleza, entrou na mira do Vitória como um possível reforço para 2025. Ídolo da torcida rubro-negra, o atleta já foi alvo de sondagens nos últimos meses e pode retornar ao clube baiano, onde brilhou em 2016. A diretoria avalia a viabilidade financeira da negociação.

Para contratar o jogador, o Leão da Barra considera duas alternativas: a primeira é pagar a multa rescisória e trazê-lo ainda este ano; a segunda é assinar um pré-contrato em junho, garantindo sua chegada sem custos em janeiro de 2026.

Desde 2023 no time cearense, o atacante disputou 82 jogos, marcou 14 gols e deu nove assistências. Aos 34 anos, Marinho tem forte identificação com o Vitória, onde viveu grande fase em 2016, balançando as redes 21 vezes em 43 partidas.

Seu retorno seria um reforço de peso para a equipe baiana, que busca se consolidar na elite do futebol brasileiro. Aliás, o clube disputará a Copa Sul-Americana em 2025, após fazer um bom Brasileirão em 2024. O Rubro-Negro retorna a uma competição internacional após nove anos.

