De olho no mercado, Palmeiras sonda lateral do PSV

O Palmeiras está de olho no mercado e demonstrou interesse no lateral-esquerdo Mauro Júnior, do PSV. O clube paulista fez sondagens recentes para conhecer as condições de uma possível negociação, mas ainda não formalizou uma proposta pelo jogador de 25 anos.

Com contrato até junho, Mauro Júnior já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. O lateral fez história no PSV ao se tornar, em fevereiro, o segundo brasileiro com mais partidas pelo clube holandês, somando 155 jogos, atrás apenas do goleiro Gomes. A informação do interesse é do jornalista André Hernan.

Revelado pelo Desportivo Brasil e destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior, Mauro Júnior chegou ao PSV aos 18 anos. Além de atuar na lateral esquerda, ele também pode jogar como meia ou ponta.

Atualmente, o Palmeiras tem Piquerez como titular absoluto da posição, enquanto Vanderlan aparece como a principal alternativa no elenco. A diretoria ainda avalia se fará uma investida oficial para reforçar o setor na próxima janela de transferências.

