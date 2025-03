Vini Jr. marca no fim e dá vitória ao Brasil contra a Colômbia

Há conexões fortes entre o Distrito Federal e a Seleção Brasileira. Cinco meses depois de golear o Peru por 4 x 0, a Amarelinha foi valente e conquistou um triunfo por 2 x 1 sobre a Colômbia, com direito a gol de Vinicius Junior nos minutos finais no Mané Garrincha, e se afastou de amargar o maior jejum de vitória sob o comando de Dorival Júnior.

Apesar do gol de pênalti de Raphinha aos seis minutos, a partida foi dramática para a Seleção. O volante Gerson saiu com problema físico e "desmontou" o meio de campo da equipe. A perda dificultou a saída de bola verde-amarela e fez com que a Colômbia se soltasse na partida. Depois de minutos de sufoco, veio o empate. Acionado por Dorival Júnior, Joeliton perdeu a bola na entrada da área e viu Luís Díaz ser acionado para igualar.

O gol fez a insatisfação sair da garganta dos torcedores do Mané Garrincha. No intervalo, o time ouviu as primeiras vaias. A volta para o jogo reacendeu a esperança. No entanto, apesar da vontade demonstrada em campo, o time do técnico Dorival Júnior seguia cometendo erros técnicos capazes de irritar a arquibancada. Os gritos de apoio vieram, principalmente em duas oportunidades perdidas com jogadas de Vinicius Junior, mas a apreensão também era nítida quando os colombianos aceleravam rumo ao gol de Alisson.

A frustração teve ápice aos 22 minutos, quando os brasileiros gritaram olé para o toque de bola colombiano. Mesmo buscando soluções no banco de reservas, a equipe canarinha mantinha as mesmas dificuldades de saída de bola e construção de jogo. Com 28, o estádio parou para acompanhar o drama do choque entre Alisson e Davinson Sánchez.

Dorival foi obrigado a fazer mudanças para dar ânimo e vigor físico para a equipe. Mesmo com algumas vaias e impaciência nas arquibancadas, a companhia verde-amarela foi insistente. Desperdiçou chances preciosas, como a de Guilherme Arana, livre na segunda trave. Porém, foi recompensada aos 53 minutos da etapa final com a estrela de Vini Jr., após belo chute rasteiro no canto esquerdo de Vargas.

Foi um gol especial para Vinicius Junior, pois os brasilienses testemunharam a primeira exibição do camisa 7 pela Seleção como melhor do mundo da Fifa. Apesar de toda a pressão da torcida pela resultado, o craque do Real Madrid foi o elo forte para levar a Amarelinha ao triunfo.

Vinicius Junior é o menino dos olhos do técnico Dorival Júnior. O gol marcado pelo atacante evitou que a Seleção entrasse no maior jejum de vitórias desde o início do trabalho do treinador.

O duelo entre Brasil e Colômbia estabeleceu o novo recorde público no Mané Garrincha, com 70.027 presentes. Até então, o jogo de maior adesão era o empate sem gols da Amarelinha com a África do Sul, pelos Jogos Olímpicos de 2016. Cinco meses atrás, contra o Peru, a Seleção jogou diante de 60.139 torcedores.

Apesar da vitória, há preocupação para encarar a Argentina no Superclássico no imponente Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na terça-feira (25/3), às 21h. A companhia verde-amarela não vence os atuais campeões mundiais desde a semifinal da Copa América de 2019, quando comemorou o 2 x 0 com os gols de Gabriel Jesus e Roberto Firmino.

Além dos problemas de desempenho e de falta de resultados, Dorival Júnior terá de lidar com desfalques. A equipe desembarcou em Brasília com sete jogadores pendurados, entre eles, Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães, amarelados. Substituído no primeiro tempo por questão física, Gerson preocupa. O técnico brasileiro pode fazer mudanças na convocação. O primeiro zagueiro da fila é Beraldo, do Paris Saint-Germain. A faixa de volantes é a que exigirá mais atenção. Andreas Pereira, Éderson e João Gomes são nomes que podem exercer a função.

Uruguai x Argentina

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 seguem, nesta sexta-feira (21/3), com mais dois jogos e o destaque para o clássico de duas campeãs mundiais. Às 20h30, Uruguai e Argentina se enfrentam, no Centenario, em Montevidéu, em duelo importante para encaminhar a vaga de um dos países no próximo Mundial.

Ficha técnica

Brasil 2 x 1 Colômbia

Eliminatórias da Copa do Mundo (13ª rodada)

Local: Estádio Mané Garrincha, Brasília (DF)

Público: 70.207

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Escalações

Brasil — Alisson (Bento); Vanderson (Wesley), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Gerson (Joelinton), Raphinha e Rodrygo (Savinho); Vinicius Junior e João Pedro (Matheus Cunha). Técnico: Dorival Júnior

Gols: Raphinha e Vinicius Junior

Cartões amarelos: Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães

Colômbia — Vargas; Muñoz, Davinson Sánchez (Carlos Cuesta), Lucumi e Mojica; Richard Ríos, Lerma e Arias (Carrascal); James Rodríguez (Castaño). Luis Díaz e Córdoba (Rafael Borré). Técnico: Néstor Lorenzo

Gols: Luis Díaz

Cartões amarelos: Richard Ríos