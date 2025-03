Dorival aponta evolução da Seleção após vitória em Brasília

Dorival avalia que Seleção vem evoluindo dentro do processo - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O Brasil sofreu um pouco, mas conseguiu a vitória contra a Colômbia, na noite desta quinta-feira (20), em jogo válido pela 13ª rodada das Eliminatórias. Com o resultado, a Seleção saltou para a vice-liderança da tabela.

Dorival Júnior destacou a importância da vitória. Para o treinador, há um sentimento de evolução do time internamente. O técnico pontuou que ainda a Seleção ainda não está no caminho ideal, mas sente que a melhora pode fazer as coisas se ajustarem.

“Foi uma vitória muito importante, pelo momento, pela situação. Mas, acima de tudo, por um processo que vem melhorando a cada momento. Isso é um sentimento que todos nós temos, internamente. Temos acompanhado, temos fortalecido a cada instante, tudo aquilo que esses jogadores vem realizando, porque nós estamos percebendo que estamos em um caminho que não é o ideal, mas que caminhamos para uma melhora a cada rodada”, destacou.

A partida complicada é um reflexo do cenário sul-americano atual, de acordo com Dorival. O treinador afirmou que as seleções estão cada vez mais estruturadas e que a vitória na capital federal deve ser valorizada, já que a Colômbia já vem de um processo estabelecido.

“Nós temos que ter o entendimento que o futebol sul-americano evoluiu, o futebol vem crescendo. As equipes estão muito bem estruturadas, todas elas, as disputas são muito grandes. Olhamos aí as qualidades de uma equipe como a colombiana e nós temos que valorizar a nossa vitória. É uma equipe que vem num processo de formação e nós estamos começando a encontrar peças que vem nos dando uma resposta diferente daquilo que vinha sendo apresentado. É um trabalho contínuo”, ressaltou.

Baixas contra a Argentina

Na próxima rodada, o Brasil encara a Argentina e já tem desfalques confirmados. Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães estão suspensos pelo segundo amarelo. A Seleção ainda pode ter as ausências de Gerson e Alisson, que serão reavaliados após deixarem o campo. Dorival apontou que as baixas prejudicam na busca por um equilíbrio do time.

“São alterações obrigatórias, não temos como fugir de uma condição como essa. O que eu sinto é que, de uma partida para outra, nós estamos tendo muitas baixas, com desconvocações. Isso dificulta um pouco o encontro de um equilíbrio para uma equipe que está buscando uma formação ideal, que está começando a ter uma cara diferente”, enfatizou.

