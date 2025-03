Em reunião com Conselho Deliberativo, Flamengo prevê valor recorde de receita

O Flamengo projeta uma receita superior a R$ 1,5 bilhão para 2025. Isso de acordo com a apresentação do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, ao Conselho Deliberativo na noite de quinta-feira (20/3). No encontro, o dirigente detalhou a situação financeira do clube e as mudanças realizadas pela nova gestão.

Apesar da previsão otimista para 2025, os números de 2024 indicam um déficit de aproximadamente R$ 72 milhões. O clube esperava um superávit de R$ 71 milhões. Mas, ao final do ano, registrou um prejuízo de R$ 1 milhão, impactando o diagnóstico financeiro.

O presidente Bap, aliás, também ressaltou que o caixa do Flamengo caiu de R$ 234 milhões, em janeiro de 2024, para R$ 69,8 milhões ao fim do ano. As informações são do portal “ge”.

A dívida líquida do clube teve um aumento expressivo, passando de R$ 48 milhões para R$ 346 milhões, sendo que R$ 243 milhões desse montante estão ligados a transações do segundo semestre de 2024.

Entre os principais fatores que influenciaram esse crescimento estão a compra do terreno do Gasômetro, destinado à construção do novo estádio, e os investimentos em reforços, como Alcaraz e Plata. Para 2025, a diretoria refez o orçamento com uma previsão de superávit de R$ 180 milhões, R$ 55 milhões a menos do que o planejado pela gestão anterior.

O presidente Luiz Eduardo Baptista, então, destacou a necessidade de equilibrar as contas e reforçou a importância de vender jogadores antes de realizar novas contratações para manter a saúde financeira do clube.

Jorginho também foi assunto na reunião

Alvo do Flamengo para o Mundial de Clubes, Jorginho está de folga no Rio de Janeiro e os burburinhos de uma possível contratação aumentaram. Afinal, o atleta de 33 anos também pode se reunir com o diretor de futebol do clube, José Boto, no Ninho do Urubu.

O jogador chegou ao Rio de Janeiro ao lado da noiva Catherine Harding. A irlandesa visita a cidade pela primeira vez e, portanto, o contato é considerado importante pelo jogador. Afinal, em caso de acerto com o Flamengo, ele se mudará com a família.

Então, segundo o “Coluna do Fla”, na reunião desta quinta-feira, Bap comentou sobre o assunto e, em tom de brincadeira, disse: “Peço aos senhores que têm fé que rezem para a mulher do Jorginho gostar do Rio de Janeiro”.

