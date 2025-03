Presença ratificada, vídeo negado: colunista se retrata em polêmica envolvendo Neymar

Responsável pelo furo que desencadeou mais um escândalo de infidelidade envolvendo Neymar, o colunista Leo Dias deu outra versão dos fatos nessa quinta-feira, 20. O jornalista publicou um vídeo em seu Instagram se retratando, através de uma nota lida, sobre o suposto Pix de R$ 80 mil feito pelo pai do astro para ‘silenciar’ a acompanhante de luxo – a fim de proteger o filho de outra polêmica.

“Após uma rigorosa investigação e checagem dos fatos, constatou-se que o comprovante do pagamento de 80 mil, que o jornalista teve acesso, era falso. E que, portanto, a informação divulgada estava incorreta. Neymar pai fez inclusive um boletim ocorrência que tive acesso”, disse em um trecho da nota.

“Não se pode afirmar a existência de qualquer vídeo com imagens de Neymar e a narrativa de Any Awuada se trata apenas da sua versão unilateral. Fontes ligadas ao jogador que estavam no local afirmam que ele sequer a conheceu e que a narrativa da entrevistada não é verdadeira. Peço desculpas. A entrevistada Nayara Macedo não apresentou qualquer vídeo ou imagem que comprovasse o que afirmou”, completou.

Nayara Macedo, citada na retratação, disse ter recebido R$ 80 mil do pai e empresário do jogador para não divulgar vídeos da festa. Em contrapartida, Leo Dias reitera a presença do camisa 10 do Santos na chácara do amigo, no interior de São Paulo.

Léo Dias publica vídeo de retratação sobre caso envolvendo Neymar. ?????: Reprodução pic.twitter.com/noLLUEsepx — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) March 21, 2025

Suposta traição de Neymar

Vale destacar que a assessoria do jogador nega sua participação na “farra dos parças” na chácara de Rafa Motta, amigo pessoal do atacante, no interior de SP. Contudo, o portal Léo Dias teve acesso a vídeos do helicóptero de Neymar pousado no heliponto local, além de informações sobre seus horários de chegada e partida. Fontes garantem que o veículo desembarcou em Araçoiaba repleto de mulheres, mas horas depois da chegada do camisa 10 à festinha.

Posteriormente, o jornalista conseguiu uma entrevista com a modelo Any Awuada, que supostamente se envolveu com o jogador na manhã de terça-feira, horas antes da saída dele. A mulher afirmou ter recebido R$ 20 mil para ir à cama com o camisa 10 e revelou, ainda, que não foi a única.

Pessoas próximas aos organizadores revelaram que apenas convidados – todos homens – poderiam comparecer ao evento restrito. Horas depois, já na madrugada, chegaram as primeiras garotas de programa contratadas pelos parças, mas essas desembarcaram no local em uma van preta. As outras que estavam no helicóptero do jogador só apareceram mais tarde na chácara.