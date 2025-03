Dorival ganha ‘dor de cabeça boa’ na lateral-direita do Brasil

A lateral-direita virou uma verdadeira dor de cabeça para Dorival Júnior, após esta quinta-feira (20/3). O Brasil venceu a Colômbia por 2 a 1 no Mané Garrincha, pelas Eliminatórias da Copa, com uma boa atuação de seus laterais. Vanderson começou como titular, mas no segundo tempo acabou sendo substituído por Wesley, que também teve grande desempenho.

Wesley, inclusive, ganhou muitos elogios após a partida e foi um dos mais requisitados para conversar com os jornalistas na zona mista. O jogador não parou para falar, mas saiu sorrindo do Mané Garrincha, junto de Vinícius Júnior, Raphinha e Rodrygo.

Contudo, não se sabe se Wesley terá uma chance como titular na Seleção Brasileira já na próxima partida. Afinal, a Canarinho encara a Argentina, em Buenos Aires, pelas Eliminatórias. O jogo já carrega um peso muito grande por ser um dos grandes clássicos da América e pode pressionar o atleta que vem dando seus primeiros passos com a Amarelinha.

Aliás, após o jogo, o titular Vanderson falou da importância de vencer a Colômbia e ganhar confiança para encarar a Argentina.

Importante voltar a vencer na nossa casa. Um jogo difícil, um embate duro contra uma das melhores equipes da América. Um contexto diferente pra gente, bastante diferente, mas, como falei, era importante vencer e ganhar confiança para o próximo jogo.

Agora, Dorival Júnior terá uma ”boa dor de cabeça” para resolver para o próximo jogo. Se vai manter Vanderson no time titular ou vai dar uma chance para o jovem Wesley em um jogo de tal magnitude como um Brasil x Argentina.

