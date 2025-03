James Rodriguez explica motivo de não ter dado certo no São Paulo - (crédito: Foto: Diego Lima/AFP via Getty Images)

James Rodriguez retornou ao Brasil pela primeira vez após a passagem frustrada pelo São Paulo. Contudo, após o duelo contra a Seleção Brasileira, nesta quinta-feira (20/3), no Mané Garrincha, o meia comentou o motivo de não ter funcionado no Tricolor Paulista.

Ao ser questionado na zona mista do Mané Garrincha o motivo de não ter jogado no São Paulo, James Rodríguez foi bem enfático e direto.

“Porque eu não joguei, é fácil”, disse James.

Além disso, o colombiano também acabou questionado se tinha alguma mágoa com Dorival Júnior. O treinador não deu muito espaço para o meia quando ambos estavam no Tricolor Paulista.

“Aí você pergunta pra ele (sobre a relação entre os dois). Mas não tenho mágoa. Falei com ele um pouco antes da partida, foi tudo bem”, completou o meia.

A passagem de James pelo São Paulo e atrito com Dorival

James Rodriguez foi contratado pelo São Paulo no meio de 2023. Para ser mais exato, entre as semifinais contra o Corinthians, pela Copa do Brasil. O Tricolor havia perdido o primeiro jogo por 2 a 1, na Neo Química Arena, e precisaria reverter o placar no Morumbis. Junto com o colombiano, o Soberano também trouxe de volta o meia-atacante Lucas Moura.

O camisa 7 logo assumiu a titularidade e foi fundamental contra o Corinthians e também nas finais contra o Flamengo, que terminaria com o título do São Paulo na Copa do Brasil. Já o colombiano amargou o banco de reservas e não jogou nenhum minuto. Este fato causou muito incômodo no meia, que pensou pela primeira vez em deixar o clube.

Contudo, a saída de Dorival para a Seleção Brasileira fez com que James Rodríguez repensasse e tentasse uma retomada no São Paulo. A chegada de Thiago Carpini, entretanto, não mudou muito a sua situação. O novo treinador, por sua vez, repetiu o que seu antecessor fez e deixou o colombiano fora da final da Supercopa do Brasil. Este episódio foi o estopim para o jogador buscar uma rescisão de contrato.

