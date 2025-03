Peça vital na negociação com o Flamengo, esposa de Jorginho expõe ‘invasão’ nas redes sociais

O possível ou até provável acordo de Jorginho com o Flamengo depende substancialmente do aval da irlandesa Catherine Harding. Inclusive, o meia aproveitou a brecha no calendário de jogos, devido à Data-Fifa, para vir ao Brasil e apresentar os encantos da Cidade Maravilhosa à noiva, a fim de convencê-la a se mudar. Ciente da missão, a Nação Rubro-Negra decidiu contribuir com ‘um empurrãozinho’.

Cat Cavelli, como ficou conhecida na Inglaterra após sua participação no ‘The Voice’, estava curtindo uma noite de pagode no Rio quando decidiu expor algo curioso em seu Instagram. Em meio ao papo com o nutricionista Gustavo Carvalho, a irlandesa mostrou o ‘ataque’ de carinho e pedidos que vem recebendo de rubro-negros em suas redes sociais.

“Calma, Nação… calma, NAÇÃOOO! A mulher do ‘homi’ está feliz”, escreveu o nutricionista.

Calma, Nação! A mulher do Jorginho está feliz! ?????? Story do nutricionista do Jorginho ???????? pic.twitter.com/ehzTUGftz3 — Rubro-Negro Sincero (@RubroNSincero) March 21, 2025

Acompanhados do nutricionista do meia, Catherine e Jorginho estavam curtindo o show do cantor Mumuzinho, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade. O pagodeiro, torcedor fanático do Rubro-Negro, inclusive posou para fotos junto ao casal e certamente cruzou os dedos para o negócio com o jogador ter um desfecho positivo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.