Bruno Henrique acredita que elenco do Flamengo de 2025 é superior ao de 2019

Bruno Henrique acumula títulos e muita história com a camisa do Flamengo - (crédito: Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Ao longo dos anos, o Flamengo alimentou voltar a obter a Glória Eterna e reconquistar a América. Em 2019, sob a batuta de Jorge Jesus, a equipe fez uma temporada dos sonhos, com os títulos do Brasileiro e da Libertadores, e mostrou em campo ser de “outro patamar”, como disse Bruno Henrique em provocação ao Vasco. Em comparação com 2019, o atacante afirma que o elenco de 2025 é superior.

“O time de 19 tinha características diferentes. Hoje é mais qualificado, com jogadores melhores. Atualmente, temos mais banco. Não estou falando mal de ninguém, Mas o que temos hoje são mais qualificados. Totalmente diferente daquele time que a gente tinha”, afirmou.

O valor médio do banco de reservas nas três decisões de 2019 foi de R$ 81,2 milhões, enquanto nas duas finais de 2025 foi de R$ 250,7 milhões (mais do que o triplo de seis anos atrás).

O jogador desembarcou no Rio de Janeiro em 2019 e, desde então, conquistou 15 títulos e 100 gols pelo clube. Nesta temporada, ele ergueu as taças da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca. Além disso, o Rubro-Negro vai disputar Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil e Mundial de Clubes em 2025.

“Não sei se cabem mais 100 (risos). Mas vou fazer o meu máximo, como sempre venho fazendo no dia a dia, com trabalho, dedicação. Quero poder cada vez mais colocar meu nome na história do clube. Vou dar meu melhor para crescer nessa prateleira de títulos e conquista individual”, frisou.

Rubro-negro no Mundial

O Flamengo está no Grupo D da fase de grupos e enfrentará Chelsea (Inglaterra), León (México) e Esperánce (Tunísia). O primeiro adversário do Flamengo no novo Mundial de Clubes da Fifa será o Espérance, da Tunísia. As equipes se enfrentam no dia 16 de junho, às 22h (de Brasília), na Filadélfia.

