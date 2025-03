Corinthians inicia preparação para final contra o Palmeiras; Coronado deve atuar

Igor Coronado em treino do Timão - (crédito: Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)

O Corinthians segue se preparando para a final do Campeonato Paulista, marcada para o dia 27, na Arena Itaquera. Após três dias de folga, o elenco se reapresentou na última quinta-feira (21), no CT Joaquim Grava, e retomou os treinos físicos e táticos para o duelo contra o Palmeiras.

Alguns jogadores não participaram das atividades por estarem com suas seleções na Data Fifa, como Memphis, André Carrillo, Romero, José Martínez e Félix Torres. Os atletas que foram ao campo realizaram dois tipos de atividades: exercícios técnicos de troca de passes com movimentação e posse de bola. Para contar com os convocados na final, o Corinthians organizará uma logística para trazê-los de volta a tempo da decisão.

VEJA TAMBÉM: Corinthians fará melhorias no gramado de Itaquera até a final contra o Palmeiras

O departamento médico também teve novidades. O meia Igor Coronado evoluiu na recuperação de um problema na coxa direita e iniciou a transição física. Com isso, há expectativa de que o camisa 77 fique à disposição do técnico Ramón Díaz para a final do estadual. O time terá praticamente uma semana de preparação até o jogo.

Em campo, o Corinthians venceu o Palmeiras fora de casa e abriu vantagem na decisão. Agora, pode empatar para garantir um título que não conquista desde 2019. Além disso, segue invicto como mandante na temporada, aumentando a confiança da torcida.

