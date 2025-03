Sem contato do São Paulo, Igor Vinícius pode assinar pré-contrato em junho

O São Paulo ainda não demonstrou interesse em renovar o contrato do lateral-direito Igor Vinicius, que termina no final de dezembro deste ano. A partir de junho, ele poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Se em 2024 disputou quase 50 partidas, na temporada atual perdeu espaço para o português Cédric Soares.

Igor Vinicius, aliás, é o segundo jogador há mais tempo no elenco do São Paulo, atrás apenas do defensor Arboleda. No entanto, seu staff ainda não recebeu nenhuma sinalização sobre uma possível renovação. Os representantes do lateral-direito sabem que o clube já procurou outros atletas na mesma situação, como o goleiro Rafael e o zagueiro Alan Franco.

VEJA TAMBÉM: Emprestados ao São Paulo, Marcos Antonio e Ruan não devem atingir meta de compra

Se não renovar, Igor Vinicius pode seguir o caminho de Wellington, que não recebeu proposta de renovação e deixou o São Paulo para jogar no Southampton, da Inglaterra. Em outra ocasião, o lateral afirmou que deseja atuar fora do futebol brasileiro e que esse é um de seus objetivos na carreira. Até o momento, ele não recebeu propostas oficiais.

Números de Igor no São Paulo

No São Paulo desde 2019, Igor Vinicius chegou do Ituano-SP, e o clube comprou 50% de seus direitos por R$ 2 milhões no fim daquele ano. Desde então, disputou 212 jogos, marcou sete gols e deu 24 assistências. Conquistou o Campeonato Paulista em 2021, a Copa do Brasil em 2023 e a Supercopa em 2024.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.