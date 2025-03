Brasil ganha folga após vitória contra Colômbia. Veja programação!

O Brasil ganhou folga nesta sexta-feira (21/3), após bater a Colômbia na quinta-feira (20/3) por 2 a 1, no estádio Mané Garrincha, pela 13° rodada das Eliminatórias da Copa. Agora, Dorival Júnior e sua comissão técnica já começam a se preparar para o próximo embate da Canarinho.

O Brasil volta a campo na terça-feira (25/3), para encarar a Argentina, no estádio Monumental de Nuñez, casa do River Plate. Antes, a Seleção Brasileira fará ainda mais três treinos em Brasília antes de viajar para Buenos Aires.

Após a folga nesta sexta, Dorival comandará dois treinos no sábado (22/3) e no domingo (23/3), no estádio Mané Garrincha, palco do embate contra a Colômbia. As atividades devem acontecer no período da tarde. Já na segunda (24/3), o Brasil deve realizar nova sessão de treinamento, mas pela manhã, já que a delegação vai viajar no mesmo dia para Buenos Aires. Assim, a Canarinho só chegará na Argentina um dia antes do jogo, contra as atuais campeãs do mundo.

Para a partida, o técnico Dorival Júnior tem três desfalques confirmados. Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães estão fora por suspensão. Além disso, o volante Gerson lesionou a coxa esquerda e também não deve encarar os hermanos. O treinador da Seleção Brasileira deve convocar novos nomes para o embate no Monumental de Nuñez.

Uma dúvida para o próximo embate é Alisson. Afinal, o goleiro deixou o jogo contra a Colômbia após um choque de cabeça com o zagueiro Davison Sánchez. Ele entrou no protocolo de concussão e a Conmebol pede que o atleta não faça nenhuma atividade nos próximos cinco dias. Caso não reúna condições, Bento deve assumir a meta brasileira.

A programação do Brasil até o duelo contra a Argentina

21/3 – Folga

22/3 – Treino no Mané Garrincha pela tarde

23/3 – Treino no Mané Garrincha pela tarde

24/3 – Treino no Mané Garrincha pela manhã e viagem para Buenos Aires

25/3 – Brasil x Argentina no Monumental de Nuñez

