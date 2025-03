Aos 45 anos, Ronaldinho Gaúcho se reinventa fora dos gramados e movimenta novos negócios

Desde que encerrou a carreira em 2015, quando passou de forma meteórica pelo Fluminense, que Ronaldinho Gaúcho se tornou um verdadeiro showman do futebol. Craque do Paris Saint Germain, do Barcelona e do Milan, foi campeão da Copa com o Brasil, em 2002, e eleito duas vezes o melhor jogador do mundo, em 2004 e 2005. Após o fim da carreira, colocou na cabeça que ganharia a vida desfilando sua imagem pelo mundo; seja ainda dentro dos campos ou como garoto-propaganda. Ou até mesmo embaixador.

Neste ano, por exemplo, durante o Carnaval, o ex-jogador foi a grande atração do Bloco Broder Loopi, desfilando no circuito Barra-Ondina, em Salvador, na Bahia, entre os dias 1º e 3 de março, com shows, futebol e participações especiais. E no dia 15 de março (Dia do Consumidor), a Shopee anunciou o ex-jogador como novo embaixador da marca.

Outra iniciativa do craque, oficialmente lançada no dia 26 de janeiro, por meio de uma Live, se chama Manual do Bruxo, um ecossistema inédito de ensino criado por Ronaldinho Gaúcho, que visa promover a capacitação tática e técnica de jovens atletas, além de oportunizá-los por meio de seletivas que ocorrerão em várias capitais do Brasil. O projeto é feito em parceria com as empresas Growth Venture, Fama Licenciamentos e Assis Moreira Group.

Amistoso nos EUA

Antes disso, em 2016, por exemplo, ainda em um período recente de aposentadoria, ele foi o centro das atenções de um amistoso realizado nos Estados Unidos entre o Las Vegas e o Miami United, time que havia acabado de contratar Adriano Imperador. Alguns meses depois, naquele mesmo ano, viajou até o Peru para participar de outro amistoso, desta vez pelo modesto Cienciano, time da segunda divisão do país.

De acordo com notícias da época, Ronaldinho recebia cerca de US$ 200 mil dólares (R$ 735 mil) por essas exibições; estima-se que, agora, os valores se multiplicaram.

Ronaldinho Gaúcho lança criptomoeda

O Bruxo não deixou de movimentar seus negócios nem mesmo em meio ao carnaval. Ele, aliás, aproveitou o período para lançar uma nova criptomoeda: o token STAR10. Seu lançamento ocorreu sob a promessa de conceder aos detentores acessos exclusivos a experiências envolvendo sua imagem, como colecionáveis autografados, por exemplo.

A moeda, porém, rapidamente passou a figurar na ala das polêmicas – com falhas graves de segurança evidentes e oscilações bruscas de preço. Minutos após o lançamento do STAR10, analistas de blockchain identificaram um problema grave no código do contrato inteligente do token.

