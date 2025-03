Globo ‘vai no certo’ e define apresentador de novo programa voltado ao Brasileirão 2025

A TV Globo optou por um nome em ascensão na emissora para comandar a nova programação de pré-Brasileirão na temporada: Tiago Medeiros. O jornalista receberá sua primeira chance como titular de um projeto do canal em rede nacional e ficará á frente do ‘Bora pro Jogo’, atração que vai ao ar minutos antes das rodadas de domingo do Campeonato Brasileiro.

Em alta, Tiago fez parte da equipe esportiva da emissora nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021 e vem sendo aproveitado como ‘substituto’ de medalhões. Ele já apresentou o ‘Esporte Espetacular’ e o ‘Segue o Jogo’ em ocasiões pontuais.

A TV Jornal, parceira do SBT, chegou a tentar contratá-lo em 2023, em meio à sua ascensão no ‘Globo Esporte Pernambuco’. Contudo, a emissora da família Marinho não quis negociá-lo e prometeu a Tiago mais oportunidades em programas de rede nacional – especialmente nos projetos futuros.

Novo programa esportivo da Globo

O ‘Bora pro Jogo’ irá ao ar nas tardes de domingo cerca de 30 minutos antes do início de cada rodada do Brasileirão, com objetivo de se debruçar no clima pré-jogo. A atração funcionará em uma espécie de divisão de blocos e com equipes distintas.

Na primeira parte, Tiago Medeiros entrará ao vivo da beira do gramado no principal jogo da rodada. A ideia se baseia em uma conexão mais intensa com o clima da partida, acionando, inclusive, equipes de reportagem do lado de fora do estádio e em outras transmissões do mesmo horário.

A segunda parte será mais focada no jogo principal da emissora em TV aberta. Os narradores das respectivas partidas assumem o comando da atração junto aos comentaristas para destrinchar informações e curiosidades dos times envolvidos. Ainda de acordo com o ‘F5’, o canal manterá o ‘Segue o Jogo’, pós-rodada, de Lucas Gutierrez e Paulo Nunes.